شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سعد الشثري: تسديد الدين يكون قبل قضاء كفارة ونذر المتوفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أوضح الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء أن تسديد دين المتوفي يكون قبل قضاء كفارة ونذر المتوفي
وقال الشيخ خلال ب نامج " فتاوي " : يجب على المؤمن أن يبرأ ذمته في حياته من الديوم أو حقوق الله كالكفارات ولا يجوز له أن يأجل هذه الكفارات.
وأضاف : النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن الصلاة على من توفى وفي ذمامهم ديون، لم يكونوا بسدادها، وإذا مات الإنسان يأخذ من ماله مايجهز جنازته وبعدها يأخذ منها لسداد الديون للآخرين والحقوق التي لله، ثم تنفذ الوصايا ثم توزع التركة على الورثة.
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