شكرا لمتابعة خبر عن السعودية للكهرباء تشكر شرطة الرياض بعد ضبط تشكيل عصابي سرق معدات كهربائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت السعودية للكهرباء الشكر إلى شرطة الرياض بعد أن نجحت في القبض على تشكيل عصابي من 6 وافدين ارتكبوا 55 جريمة سرقة.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء عبر حسابها على "تويتر" :"شكراً رجال الأمن العام على سرعة القبض على هذا التشكيل العصابي الخطير، فمعدات السعودية للكهرباء مقدرات الوطن، من يعتدي عليها يعتدي عليه".

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وكانت شرطة منطقة الرياض، ضبطت اليوم الأربعاء ، ستة وافدين ارتكبوا (55) حادثة سرقة.

ومن جانبه ،صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي تمكنت - بفضل الله - من القبض على تشكيل عصابي مكون من ستة وافدين (باكستانيي الجنسية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع )، لتورطهم بارتكاب (55) حادثة سرقة للكيابل النحاسية والقواطع الكهربائية من محطات الكهرباء، ومواقع تحت الإنشاء في عدد من أحياء مدينة الرياض شملت (الفيصلية - الصحافة - الياسمين - القيروان - الرحمانية - العقيق - الملقا).

وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.