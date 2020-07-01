شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك تُشدد على ضرورة التحقق من التسجيل في منصة سابر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكدت الهيئة العامة للجمارك، على ضرورة التحقق من التسجيل في منصة سابر واستكمال إجراءات إصدار شهادة مطابقة الإرسالية بكل سهولة؛ لضمان فسح البضائع المستوردة.

وأشارت إلى أن الربط بين منصتي فسح وسابر يهدف إلى ضمان إنهاء إجراءات الفسح ونفاذ منتجات مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية إلى الأسواق المحلية.

وأفادت بأنه يمكن إصدار البيان الجمركي عبر منصة فسح بكل سهولة والتحقق من شهادة مطابقة الإرسالية إلكترونيًا.

ويمكن التأكد من تسجيل شهادة المطابقة عبر الرابط التالي هنــــــا .