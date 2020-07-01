شكرا لمتابعة خبر عن "الخطوط السعودية" تعلن استمرار تعليق الرحلات الدولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت شركة الخطوط السعودية، اليوم الأربعاء، عن استمرار تعليق الرحلات الدولية حتى إشعار آخر. أعلنت شركة الخطوط السعودية، اليوم الأربعاء، عن استمرار تعليق الرحلات الدولية حتى إشعار آخر. وقالت الشركة إن الرحلات الدولية المستثناة هي رحلات عودة المقيمين المغادرين للمملكة، والذين تقدموا بطلباتهم عبر منصة "عودة". ويذكر أن عودة الطيران الداخلي شمل إجراءات وقائية وهي وضع الملصقات الأرضية وتطبيق التباعد الجسدي على مقاعد الانتظار , فيما قامت شركة الخدمات الأرضية العاملة في المطار بتعقيم وتطهير الحافلات المخصصة لنقل الركاب وتطبيق التباعد الجسدي بين المسافرين.

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