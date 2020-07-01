شكرا لمتابعة خبر عن الطائف تسجل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

سجلت محافظة الطائف منذُ بدء الجائحة إلى الأن حوالي 30 حالة وفاة بفيروس كورونا، بعد رصد أربع حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق تحديث وزارة الصحة للقائمة اليومية.

وقد سجلت الطائف 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 5543 إصابة.