تجارة عسير تنفذ 1989 جولة رقابية وتضبط 347 مخالفة

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة عسير 1989 جولة رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، للوقوف على وفرة المنتجات، ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية. نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة عسير 1989 جولة رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، للوقوف على وفرة المنتجات، ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية. وشملت الجولات الرقابية: الهايبر ماركت والتموينات، وأسواق الجملة والتجزئة والكماليات، ومنافذ بيع الأجهزة والمواد الطبية، والصيدليات. كما شملت منافذ بيع الحديد والاسمنت ومواد البناء، ومحطات الوقود، ووكالات السيارات واسفرت عن تحرير 347 غرامة فورية بحق المخالفين.

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