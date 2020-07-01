شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. صور نادرة للملك سعود وابنه الأمير خالد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):وثقت عدد من الصور الملك سعود رحمه الله وابنه الأمير خالد بن سعود، والذي كان رئيسًا للديوان الملكي.
والأمير خالد بن سعود هو الأبن التاسع للملك سعود بن عبد العزيز آل سعود ، من زوجته جميلة أسعد إبراهيم مرعي ، وهو رئيس الحرس الوطني السعودي السابق من عام 1376هـ إلى 1379هـ.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. صور نادرة للملك سعود وابنه الأمير خالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.