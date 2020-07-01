شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. صور نادرة للملك سعود وابنه الأمير خالد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وثقت عدد من الصور الملك سعود رحمه الله وابنه الأمير خالد بن سعود، والذي كان رئيسًا للديوان الملكي.

والأمير خالد بن سعود هو الأبن التاسع للملك سعود بن عبد العزيز آل سعود ، من زوجته جميلة أسعد إبراهيم مرعي ، وهو رئيس الحرس الوطني السعودي السابق من عام 1376هـ إلى 1379هـ.