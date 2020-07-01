مواعيد تقديم وسداد الإقرارات الضريبية لشهر يوليو 2020

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت هيئة الزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، عن مواعد تقديم وسداد الإقرارات الضريبية لشهر يوليو 2020. كشفت هيئة الزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، عن مواعد تقديم وسداد الإقرارات الضريبية لشهر يوليو 2020. وقالت إنه في العاشر من الشهر الجاري سيكون أخر موعد لتقديم إقرار ضريبة الاستقطاع عن شهر يونيو 2020. وفي يوم 15/7/2020 سيكون أخر موعد لتقديم إقرار ضريبة السلع الانتقائية عن شهري مايو ويونيو 2020 م. وأخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة عن شهر يونيو 2020 سيكون يوم 31/7/2020، والذي سيتوافق أيضًا مع أخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة للربع الثاني (أبريل، مايو، يونيو).

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