شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الشثري" يكشف حكم الحلف بمخلوقات الله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، حكم الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. كشف الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، حكم الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وقال خلال برنامج "فتاوى"، إن "الله عز وجل متّصف بصفة الكبرياء، وجاء في الشراع نهي الناس عن التكبُّر والكِبر " . وأضاف: "ليس كل ما يثبت لله عز وجل، من الصفات والأفعال يدل على جوازه من قبل المخلوقين، وهذا يسري على الحلف بمخلوقات الله تعالى " .

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