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“المرور”: إحالةالأشخاص إلى المحكمة وإيقاف الخدمات لهم عند بلوغ المخالفات هذا الرقم
أوضحت الإدارة العامة للمرور أن نظام المرور ينص على ضرورة تنبيه المخالف في حال تراكمت عليه المخالفات، ووصلت المبالغ المطلوبة منه إلى 20 ألف ريال.
وأبان “المرور” أن الفقرة “3” من المادة “75” من نظام المرور تنص على أنه يجب تنبيه المخالف بأي وسيله إذا تراكمت عليه المخالفات وبلغت 20 ألف ريال فأكثر، أو مضت 6 أشهر من تاريخ إبلاغه دون سدادها.
وأضاف أن المادة تشير إلى أنه يجب على المخالف أن يقوم بسداد المبالغ المطلوبة خلال 30 يوماً، وأنه في حال لم يسدد، تتم إحالته إلى المحكمة المختصة للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات.
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