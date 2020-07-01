مشاركة سعودية فاعلة في القمة الإقليمية رفيعة المستوى بشأن فيروس كورونا

شاركت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، في اجتماع القمّة الإقليمية رفيعة المستوى لمنظمة العمل الدولية في الدول العربية، بشأن جائحة «كورونا المستجد».

ومثّل المملكة في هذا الاجتماع، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، الذي أكد أن «المملكة من أوائل الدول التي استشعرت خطورة فيروس كورونا، فبذلت جهوداً استباقية واحترازية للوقاية من الفيروس، والحد من انتشاره في مرحلة مبكرة، كما وفّرت كل الإمكانات اللازمة على أعلى مستوى، ووضعت نصب عينيها الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين».

وتطرّق أبوثنين، إلى القمّة الاستثنائية لدول مجموعة العشرين، التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين -رئيس الدورة الحالية للمجموعة- وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني.

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وشكر أبو ثنين، المنظمة على مشاركتها في أعمال هذين الاجتماعين، متناولًا بعض مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم القطاع الخاص والعاملين فيه، والمحافظة على مكتسبات سوق العمل السعودي الاقتصادية والتنموية والبشرية.

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