ضبط 53 مُعَدَّةً استُخدمت في تجريف الأراضي ونهل الرمال بالمنطقة الشرقية

أصحابها يعملون دون تصريح
ضبطت قوة الطوارئ ودوريات نهل الرمال بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، عددًا من المُعَدَّات المستخدمة في نهل الرمال بغير تصريح.
وأوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب بن برجس العتيبي، أنه تم ضبط 5 جرافات و48 شاحنة استخدمت في تجريف الأراضي ونهل الرمال دون تصريح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتم تسليم المعدات المضبوطة لفرع البلدية غرب الدمام لاستكمال الإجراءات النظامية.
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