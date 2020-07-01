«الهلال الأحمر» تحذّر من 3 مخاطر لملاحقة سيارات الإسعاف.. وتُذكّر بالغرامة المقررة

حذّرت هيئة الهلال الأحمر السعودي، من 3 تصرفات غير المسؤولة من بعض قائدي المركبات، والتي تعطّل المسعفين من أداء مهام وواجبات فرق الهيئة خلال مباشرة بعض الحالات الحرجة التي تستدعي تواجدهم بأسرع وقت.

وحذّرت الهيئة عبر تويتر، من المخاطر التي قد تحدث جراء ملاحقة سيارة الإسعاف، واحتمالية وقوع حادث نتيجة الوقوف المتكرر لها.

مما يؤدي إلى تعطيل المسعفين، وتأخر إنقاذ المصابين، والتسبب في إصابة المسعفين وتحطم السيارات.

وناشدت الهيئة قادي المركبات بمنح أولوية المرور دائمًا لسيارات الإسعاف، لتسهيل عملية المسعفين، وإنقاذ الحالات، مشيرة إلى أن قيمة مخالفة ملاحقة سيارات الإسعاف تصل إلى 900 ريال.