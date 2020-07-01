ناشدت المواطنين بمنح أولوية المرور لها
حذّرت هيئة الهلال الأحمر السعودي، من 3 تصرفات غير المسؤولة من بعض قائدي المركبات، والتي تعطّل المسعفين من أداء مهام وواجبات فرق الهيئة خلال مباشرة بعض الحالات الحرجة التي تستدعي تواجدهم بأسرع وقت.
وحذّرت الهيئة عبر تويتر، من المخاطر التي قد تحدث جراء ملاحقة سيارة الإسعاف، واحتمالية وقوع حادث نتيجة الوقوف المتكرر لها.
مما يؤدي إلى تعطيل المسعفين، وتأخر إنقاذ المصابين، والتسبب في إصابة المسعفين وتحطم السيارات.
وناشدت الهيئة قادي المركبات بمنح أولوية المرور دائمًا لسيارات الإسعاف، لتسهيل عملية المسعفين، وإنقاذ الحالات، مشيرة إلى أن قيمة مخالفة ملاحقة سيارات الإسعاف تصل إلى 900 ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر «الهلال الأحمر» تحذّر من 3 مخاطر لملاحقة سيارات الإسعاف.. وتُذكّر بالغرامة المقررة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.