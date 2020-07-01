بالصور.. رفع 1165 سيارة تالفة من الشوارع في حملة ميدانية بجدة

خلال الشهر الماضي..
رفعت أمانة جدة ممثلة في وكالة البلديات الفرعية، 1165 من السيارات المهملة والتالفة خلال شهر يونيو الماضي، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لمنع وإزالة مظاهر التشوه البصري.
وقال وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، إن الجولات الميدانية التي نفّذها قسم السيارات الخَرِبَةِ بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية، أسفرت عن رفع 1165 سيارة خربة وتالفة، تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، ما تسبب في تعطيل الحركة المرورية و«التشوه البصري» للمدينة في شوارع وميادين المحافظة.
وأكد «الزهراني» استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.
كما دعت أمانة محافظة جدة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز الاتصال 940.
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