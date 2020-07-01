صندوق التنمية الزراعية يدعم صغار المزارعين ومربي الماشية والنحل بـ3 مليارات ريال

أعلن صندوق التنمية الزراعية تفاصيل دعم برنامج التنمية الريفية بنحو 3 مليارات ريال حتى عام 2025م للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الزارعية المستدامة وتطويرها في 8 قطاعات زراعية.

وأوضح صندوق التنمية الزراعية، عبر «تويتر»، برنامج التنمية الريفية يسهم في دعم صغار المزارعين والصيادين ومربي النحل والماشية في 8 قطاعات.

القطاعات التي يدعمها صندوق التنمية الزراعية

وأكد صندوق التنمية الزراعية أن القطاعات التي يدعمها برنامج التنمية الريفية، تطوير وإنتاج وتسويق البن العربي في مدن الباحة وعسير وجازان، وتطوير تنمية النحل وإنتاج العسل في مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة، والتنمية الزراعية وتجارة الورد في الطائف.

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وتطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه، في كل من الباحة وعسير والطائف والقصيم، وتطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية في جميع المناطق الريفية، وفقًا لصندوق التنمية الزراعية.

وكذلك تطوير صناعة المحاصيل البعلية -أحد أنواع الزراعة، والتي تعتمد على مياه الأمطار بشكل أساسي- في كل من مكة المكرمة وعسير وجازان والباحة، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية في جميع المناطق الصحراوية وتعزيز قدرات الصيادين ومستزرعي الأسماك في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والمنطقة الشرقية، وفقًا لصندوق التنمية الزراعية.

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