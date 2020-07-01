«الصحة»: نسبة الذكور من الإصابات الجديدة بكورونا 65% والإناث 35%

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 3402 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد «COVID -19»؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 194225 حالة، وبيّنت أن 35% منهم إناث، و65% ذكور، فيما بلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 10%، والبالغين 86%.

وقالت الوزارة إن بين هذه الحالات يوجد حاليًّا 59767 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2272 حالة حرجة، كما سجلت 1994 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 132760 حالة.

كما بلغ عدد الوفيات 1698 حالة وفاة، بإضافة 49 حالة وفاة جديدة، وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد 35173 فحصًا جديد ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 1674487 فحصًا.

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ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد أو زيارة عيادات تطمن التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتس آب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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