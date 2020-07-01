التعليم تُشيد بإنجازات الطائف في برنامج ريالي للوعي المالي

أشادت وزارة التعليم بتميز تعليم الطائف في برنامج ريالي للوعي المالي، والذي نفذته شركة سدكو القابضة بالتعاون مع وزارة التعليم.

وأشار مدير عام النشاط المكلف بوزارة التعليم عبدالعزيز آل يحيى في خطاب شكر بعثه إلى الإدارة للجهود الكبيرة التي بذلتها؛ ممثلة في إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات في نشر ثقافة الوعي المالي وتنفيذ البرنامج.

ولفت إلى تحقيق طالبات الطائف المستوى الذهبي على مستوى المملكة وتسجيل 40459 طالبة من مختلف مدارس الطائف في البرنامج بنسبة 404%، فيما حقق طلاب الطائف المستوى البرونزي وتسجيل 7212 طالبًا من الطائف في البرنامج.

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ووجه آل يحيى شكره وتقديره لمدير إدارة النشاط الطلابي للبنين سامي العصيمي، ومديرة إدارة نشاط الطالبات فوزية الحارثي، ولمنسق البرنامج علي الحليفي، ومنسقة البرنامج منال الحمياني على جهودهم الكبيرة في إنجاح البرنامج.

من جهته، أعرب المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز، والذي يضاف إلى ما حققته الإدارة من إنجازات سابقة، ومقدمًا شكره وتقديره لمدير إدارة النشاط الطلابي، ومديرة إدارة نشاط الطالبات ومنسقي البرنامج من البنين والبنات على جهودهم الكبيرة؛ لتحقيق أفضل المراكز.

كما قدم مساعدو المدير العام للشؤون التعليمية (بنين وبنات) شكرهما وتقديرهما إلى إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات، وكل من كان له بصمة في تحقيق هذا الإنجاز، متمنين لهم مزيدًا من الإبداع والتألق.

يذكر أن برنامج ريالي، والذي تنظمه شركة سدكو القابضة بالتعاون مع وزارة التعليم؛ يهدف إلى تعزيز الوعي المالي لدى الطلاب والطالبات من سن مبكرة وإكسابهم القدرة على اتخاذ الخيارات المالية السليمة والتي ينعكس تحقيقها من خلال الوعي المالي وتكوين عادات الإنفاق الصحيحة، وتعريف أفراد المجتمع بأساليب إدارة وتخطيط أموالهم الخاصة، وتزويدهم بالمعرفة التي تمكنهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة.