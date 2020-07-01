انتشال جثة مواطن غرق في وادي الخليف بقرية قرضة

تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة أبها من انتشال جثة لمواطن غرق في وادي الخليف بمنطقة عسير. وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محـمد بن عـبده السـيد، أن الفرق تلقت بلاغا مساء اليوم الأربعاء 10 ذوالقعدة 1441، عن إجتراف السيل لمركبة مواطن سبعيني أثناء عبورة بمركبته لوادي الخليف في قرية قرضة، وتم تحريك الفرق للموقع وتكثيف الجهود قبل حلول الظلام، وقد قامت الفرق بالبحث في الوادي وتمشيط بقية المنحدرات الوعرة فيه، وفي تمام الساعة 17:19 مساء تم العثور على جثة المفقود في تجمعات للمياه على جانب الوادي في أحد الحقول، على بعد مسافة 1200 متر تقريباً من نقطة الإجتراف، وقامت الفرق باستخراج الجثة ونقلها إلى أقرب نقطة تصلها المركبات.

وتقدم النقيب السيد بخالص العزاء لأسرة المتوفى، وجدد التحذير من عبور الأودية أثناء جريان السيول، وعدم الاقتراب من التجمعات المائية ومجاري الأودية والسباحة فيها.