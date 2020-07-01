السعودية اليوم / أمانة تبوك تقف على أكثر من 1561 منشأة وتغلق 34 محلاً للحلاقة الرجالية والزينة النسائية



تبوك 10 ذو القعدة 1441هـ الموافق 1 يوليو 2020م واس

نفذت أمانة منطقة تبوك منذ بدء سريان قرار عودة بعض الأنشطة الاقتصادية بمدينة تبوك وحتى اليوم، مايزيد عن 1561 جولة رقابية على أسواق النفع العام والمحلات التجارية، والتي أسفرت عن تحرير 412 إنذارا، وإيقاع 119 غرامة على المخالفين ، كما قامت الفرق الرقابية بإغلاق 32 محلاً للحلاقة ثبت مخالفة 5 منها للاشتراطات الاحترازية وإغلاق مشغلين للزينة النسائية .

وأكدت " الأمانة " أن ذلك يأتي في إطار أعمالها المتواصلة لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت التي تمس الصحة العامة، مؤكدةً في ذات الوقت مواصلتها تكثيف الرقابة البلدية على أسواق النفع العام، وأنها تتخذ أدق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وبينت " الأمانة " أن فرق الرقابة بها قد باشرت العديد من البلاغات التي تنوعت ما بين شكاوى من سوء النظافة ، أو عدم اتباع التوصيات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وعُمل على معالجتها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها ، مشيرة إلى أن وتيرة العمل في منشآت المنطقة تسير بشكل طبيعي من حيث التزام معظمها بالإجراءات ، وأتباعها للأنظمة المعنية بمكافحة فيروس

وحثت أمانة تبوك كافة المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل التقيد بالإجراءات الاحترازية , منوهةً بأنها مستمرة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال ال24 ساعة عبر موقعها الخاص أو على الرقم 940 .

// انتهى //

19:12ت م

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تبوك 10 ذو القعدة 1441هـ الموافق 1 يوليو 2020م واسنفذت أمانة منطقة تبوك منذ بدء سريان قرار عودة بعض الأنشطة الاقتصادية بمدينة تبوك وحتى اليوم، مايزيد عن 1561 جولة رقابية على أسواق النفع العام والمحلات التجارية، والتي أسفرت عن تحرير 412 إنذارا، وإيقاع 119 غرامة على المخالفين ، كما قامت الفرق الرقابية بإغلاق 32 محلاً للحلاقة ثبت مخالفة 5 منها للاشتراطات الاحترازية وإغلاق مشغلين للزينة النسائية .وأكدت " الأمانة " أن ذلك يأتي في إطار أعمالها المتواصلة لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت التي تمس الصحة العامة، مؤكدةً في ذات الوقت مواصلتها تكثيف الرقابة البلدية على أسواق النفع العام، وأنها تتخذ أدق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.وبينت " الأمانة " أن فرق الرقابة بها قد باشرت العديد من البلاغات التي تنوعت ما بين شكاوى من سوء النظافة ، أو عدم اتباع التوصيات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وعُمل على معالجتها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها ، مشيرة إلى أن وتيرة العمل في منشآت المنطقة تسير بشكل طبيعي من حيث التزام معظمها بالإجراءات ، وأتباعها للأنظمة المعنية بمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 .وحثت أمانة تبوك كافة المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل التقيد بالإجراءات الاحترازية , منوهةً بأنها مستمرة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال ال24 ساعة عبر موقعها الخاص أو على الرقم 940 .// انتهى //19:12ت م0183

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