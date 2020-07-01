السعودية اليوم / المدير العام للإيسيسكو يبحث التعاون الثنائي مع المدير العام المساعد لشركة هواوي في المغرب



الرباط 10 ذو القعدة 1441 هـ موافق 1 يوليو 2020 م واس

بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك اليوم في مقر المنظمة بالرباط مع المدير العام المساعد لشركة هواوي في المملكة المغربية تشو يوان حول سبل التعاون بين المنظمة وشركة هواوي في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وخاصة في مجالي التعليم والذكاء الاصطناعي، والدراسات والأبحاث المتعلقة بالأمور التكنولوجية.

وخلال اللقاء أكد المالك أن الرؤية الجديدة للإيسيسكو تتبنى الانفتاح على الدول غير الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني بما يخدم الدول الأعضاء في المنظمة، والمجتمعات المسلمة في جميع دول العالم، موضحا أن الإيسيسكو وضعت ميثاقا جديدا لنظام الدول غير الأعضاء في المنظمة وتدعوها إلى الانضمام إليها كعضو مراقب.

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19:11ت م

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