السعودية اليوم / " البيئة " بمنطقة مكة المكرمة تنهي ترقيم 67908 من الإبل توثيقاً للثروة الحيوانية



جدة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليه 2020 م واس

أنهى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ترقيم 67908 من الإبل في المدة من ٢٥ ربيع ثاني وحتى ٨ ذو القعدة ١٤٤١هـ الحالي ، حيث بلغ عدد الطلبات المنفذة حتى الآن ٢٧٥٢ في المنطقة ومازال العمل جارٍ ضمن مشروع ‫ترقيم الإبل بهدف توثيق ثروة الملاك الحيوانية رسمياً في سجلات قاعدة بيانات الوزارة .

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي أن المشروع يتضمن استصدار رقم تسلسلي خاص بكل مَتْن إبل ، يُسجَّل في الوزارة ويُربَط بشريحة إلكترونية تُحقَن في الرقبة ، ويمكن قراءة المعلومات المرتبطة بالشريحة بواسطة جهاز مهيّأ بغرض معرفة بيانات مالكه وسجله البيطري وغير ذلك من المعلومات .

وأشار إلى أن هذا المشروع يُسهم -بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى- في ضبط الإبل السائبة ، والحد من حوادث المرور وإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات على الطرق السريعة بين المدن ، مشدداً على أنه بانتهاء شهر ذي الحجة المقبل ستنتهي مدة الترقيم المجانية ، ويبدأ الترقيم الإلزامي وفق رسوم تحددها الوزارة بدءاً من الأول من شهر محرم 1442هـ .

من جهته أكد نائب المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي أن مشروع ‫ترقيم الإبل يهدف لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المعدية قبل نشوئها ، وذلك وفق أعلى معايير السلامة والاحترافية ؛ لتمكين الملاك من الاستفادة من الخدمات والمزايا الحصرية للإبل المرقمة ، ونقل ملكيتها في دقائق عبر الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الوزارة والمتاح فيها الكثير من الخدمات لملاك الإبل في منطقة مكة المكرمة .

وبيّن مدير الثروة الحيوانية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالمانع بن عيسى الخيبري أن الوزارة ستفرض غرامات مالية على ملاك الإبل عن كل مَتْن غير مُرقَّم في حوزتهم وعدم تقديم الخدمات البيطرية مثل الرعاية البيطرية للإبل ، وترخيص الرعاة، ودعم صغار مربي الماشية ، وتقديم التقارير الطبية ، ومشاركاتها في المهرجانات أو إدخالها المسالخ، وهي الخدمات المقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة التي ستكون مقتصرة على الإبل المرقمة فقط .

وأفاد أن مشروع الترقيم يساعد في بناء رؤية شاملة عن أعداد الإبل في المنطقة وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي ، مما يمَكّنها من تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني واستباق الأمراض الوبائية بخطط المواجهة والعلاج، وسيُسهم في الوقاية من الأمراض المعدية من خلال توثيق الإبل ، وعزل الأمراض قبل نشوئها .

وأضاف الخيبري أنه بإمكان مُلّاك الإبل الراغبين في ترقيم إبلهم في المنطقة تقديم طلب الترقيم إلكترونياً دون الحضور إلى مقر فرع الوزارة ، وذلك من خلال الدخول إلى بوابة الوزارة الإلكترونية "www.mewa.gov.sa" أو الاتصال بالرقم المجاني للمشروع 8001240025 منذ إطلاق مشروع "ترقيم الإبل إلكترونيا" .

// انتهى //

19:06ت م

0179





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / " البيئة " بمنطقة مكة المكرمة تنهي ترقيم 67908 من الإبل توثيقاً للثروة الحيوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.