السعودية اليوم / الأردن تسجل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

سجلت الأردن إصابة واحدة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي: إن الحالة الجديدة تعود لمخالط لشخص مصاب، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 4 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 886 حالة.

// انتهى//

18:55ت م

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عمّان 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسسجلت الأردن إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال ٢٤ ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1133 إصابة.وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي: إن الحالة الجديدة تعود لمخالط لشخص مصاب، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 4 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 886 حالة.// انتهى//18:55ت م0174

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