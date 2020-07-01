السعودية اليوم / سفير المملكة لدى لبنان يستقبل السفير البريطاني



بيروت 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد عبدالله بخاري اليوم في مقر إقامته في اليرزة السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ.

وبحثا خلال اللقاء المستجدات الراهنة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

18:32ت م

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