السعودية اليوم / باكستان تسجل 4133 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

سجلت باكستان اليوم 4133 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه سُجلت 91 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 4395 حالة وفاة.

وأضاف أن 100802 حالة من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2741 حالة في وضع حرج.

// انتهى //

18:25ت م

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إسلام آباد 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسسجلت باكستان اليوم 4133 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 213469 حالة.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه سُجلت 91 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 4395 حالة وفاة.وأضاف أن 100802 حالة من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2741 حالة في وضع حرج.// انتهى //18:25ت م0171

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