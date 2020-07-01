السعودية اليوم / إدارة المجاهدين بالمنطقة الشرقية تضبط عدداً من المعدات المستخدمة في نهل الرمال



الدمام 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

ضبطت قوة الطوارئ ودوريات نهل الرمال بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، عدداً من المعدات المستخدمة في نهل الرمال بغير تصريح.

وأوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب بن برجس العتيبي أنه تم يوم الاثنين الموافق 1441/11/8 ضبط عدد (5 ) جرافات وعدد (48 ) شاحنة استخدمت في تجريف الأراضي ونهل الرمال دون تصريح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتم تسليم المعدات المضبوطة لفرع البلدية غرب الدمام لاستكمال الإجراءات النظامية.

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18:14ت م

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