السعودية اليوم / الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة تستقبل خريجات الأقسام العلمية



جدة 10 ذو القعدة 1441 هـالموافق 01 يوليو 2020 م واس

تستقبل الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة خريجات الأقسام العلمية بالثانوية العامة بطلبات القبول حتى 17 من ذي القعدة الحالي في ثلاثة تخصصات : الدعم الفني ، وإدارة أنظمة شبكات الحاسب الآلي ، والوسائط المتعددة ، عبر الرابط : ‏https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate

وأوضح المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة أن الكلية تعدّ أحدث مشاريع المؤسسة التي تبرز اهتمامها بالتحول الرقمي في الوقت الراهن , فيما تعد خطوة متقدمة تؤكد المؤسسة من خلالها على دراسة التخصصات التقنية , وتأهيل الكوادر الوطنية , إلى جانب توسيع نطاق منشآتها التدريبية تحقيقاً لمتطلبات رؤية المملكة 2030 , مشيرًا إلى أن التخصصات الحالية للكلية ستكون نواة لاستحداث تخصصات جديدة وفقا لحاجة قطاع العمل السعودي .

ولفت النظر إلى أن الكلية تعد أحدث المشاريع التدريبية التي تستوعب (2200) متدربة ، وتبلغ مساحتها (42520) م2 , وصُمّمت على أحدث التصاميم الهندسية , وقُدّرت تكلفة إنشائها ب(83.437.699) مليون ريال.

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