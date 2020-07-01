شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 3402 إصابة جديدة بـ كورونا و1994 حالة تعافٍ والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 يوليه 2020 أعلنت وزارة الصحة السعوديةاليوم (الأربعاء) تسجيل 3402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1994 حالة تعافٍ إضافية، و49 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 194.225 حالة، من بينها 59.767 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ومعظمها مطمئنة، منها 2272 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 132.760 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1698 حالة وفاة.

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