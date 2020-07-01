شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. فتح التسجيل بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والان نبدء بالتفاصيل

تبدأ جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، يوم غدٍ القبول والتسجيل لمرحلة البكالوريوس للعام الدراسي 1442/1441هـ، لخريجي الثانوية العامة، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق الـ 11 من شهر ذي القعدة الحالي.

وأكدت الجامعة سعيها إلى قبول الطلاب المتميزين دراسياً من خريجي الثانوية العامة أو الثانوية نظام المقررات (علوم طبيعية) بناءً على ثلاثة معايير أساسية (لا تشترط حد أدنى) شملت نسبة الثانوية العامة أو المعدل التراكمي للثانوية نظام المقررات، واختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي، ويتم ذلك عن طريق احتساب نسب مئوية موزونة لكل منها وإيجاد درجة مركبة يتم بموجبها قبول الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات حسب ما تحدده الجامعة.

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وأضافت أنه بناء على التوجيهات الصادرة بشأن اشتراط هذه الاختبارات للقبول في الجامعات السعودية، وحيث أن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي يقدم حالياً هذه الاختبارات باللغتين العربية والانجليزية، فسوف تكون شروط القبول في الجامعة للدارسين في المرحلة الثانوية باللغة العربية أو اللغات الأخرى في المدارس العالمية.

وبالنسبة للطلاب الدارسين الثانوية باللغة العربية اشترطت الجامعة أن يكون الطالب خريج الثانوية العامة أو الثانوية نظام المقررات (علوم طبيعية - بنين) في العام الذي يتم فيه القبول أو العام السابق له، ودخول الطالب اختبار القدرات العامة للتخصصات العلمية، ويحق للطالب استخدام نتيجة الاختبار التي حصل عليها في العام الذي يتم فيه القبول أو العامين السابقين له، ودخول الطالب الاختبار التحصيلي في العام الذي يتم فيه القبول أو العام السابق له، ولم يسبق للطالب الدراسة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أو برنامج الدبلوم الجامعي أو أي من كليات المجتمع التابعة للجامعة، وسيعامل الطلاب غير السعوديين ومن أمهات سعوديات كالسعوديين وذلك حسب الأنظمة والتعليمات

أما الطلاب الدارسين الشهادة الثانوية باللغات الأجنبية فاشترطت ألا يقل عمر الطالب عن 17 سنة، وأن يكون خريج الثانوية (علوم طبيعية) في العام الذي يتم فيه القبول أو العام السابق له، وعلى الطالب الدارس لأي منهج عالمي الحصول على شهادة من المدرسة التي التحق بها ومعترف بها في وزارة التعليم لا تقبل أي شهادة تتضمن درجات حرفية فقط (لابد أن تكون بالنسب المئوية)، ودخول الطالب اختبار القدرات العامة للتخصصات العلمية، ويحق للطالب استخدام نتيجة الاختبار التي حصل عليها في العام الذي يتم فيه القبول أو العامين السابقين له، ودخول الطالب الاختبار التحصيلي في العام الذي يتم فيه القبول أو العام السابق له، ولم يسبق للطالب الدراسة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أو برنامج الدبلوم الجامعي أو أي من كليات المجتمع التابعة للجامعة.