- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم المعلمي: المملكة واجهت الكثير من التهديدات والاستفزازات الإيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المعلمي: المملكة واجهت الكثير من التهديدات والاستفزازات الإيرانية
متابعات الخليج 365 - الرياض
طالب مندوب السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بضرورة اتخاذ موقف دولي موحد لأجل إنهاء التصرفات الإيرانية غير المسؤولية.
توقعات بمزيد من التهديدات الإيرانية
وأشار المعلمي إلى أن المملكة تحملت الكثير من التهديدات والاستفزازات الإيرانية وحان الوقت لموقف صارم لوقف هذه التهديدات متوقعًا أن تقدم إيران على مزيد من الأنشطة المزعزعة للاستقرار ما لم يتم ردعها.
وكانت المملكة والبحرين وأمريكا قد طالبت المجتمع الدولي بالعمل على تمديد حظر تسليح إيران لوقف تهديداتها المستمرة لدول الجوار فيما أكدت الأمم المتحدة، أن أيران خرقت حظر السلاح المفروض عليها، بموجب الاتفاق النووي، من خلال توريد الأسلحة لجهات عدة.
حظر تسليح إيران
وقال الجبير خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص لإيران براين هوك أول أمس إنه منذ بداية الحرب في اليمن قامت الميليشيا الحوثية بـ1659 هجومًا على المدنيين في المملكة، كما أطلقت الميليشيا الحوثية 318 صاروخًا بالستيًا إيراني الصنع والمنشأ على مدن وقرى المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر المعلمي: المملكة واجهت الكثير من التهديدات والاستفزازات الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.