المعلمي: المملكة واجهت الكثير من التهديدات والاستفزازات الإيرانية

متابعات الخليج 365 - الرياض

طالب مندوب السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بضرورة اتخاذ موقف دولي موحد لأجل إنهاء التصرفات الإيرانية غير المسؤولية.

توقعات بمزيد من التهديدات الإيرانية

وأشار المعلمي إلى أن المملكة تحملت الكثير من التهديدات والاستفزازات الإيرانية وحان الوقت لموقف صارم لوقف هذه التهديدات متوقعًا أن تقدم إيران على مزيد من الأنشطة المزعزعة للاستقرار ما لم يتم ردعها.

وكانت المملكة والبحرين وأمريكا قد طالبت المجتمع الدولي بالعمل على تمديد حظر تسليح إيران لوقف تهديداتها المستمرة لدول الجوار فيما أكدت الأمم المتحدة، أن أيران خرقت حظر السلاح المفروض عليها، بموجب الاتفاق النووي، من خلال توريد الأسلحة لجهات عدة.