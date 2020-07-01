حفر الباطن تسجل 50 حالة كورونا جديدة و3 وفيات

2020-07-01

متابعات الخليج 365- فواز الأسلمي - حفر الباطن

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سجلت محافظة حفر الباطن 50حالة كورونا جديدة وذلك بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق المملكة.

ومن خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، بينت الصحة أن الحالات الجديدة كان منها 50 في محافظة حفر الباطن وحالة في مركز القيصومة، بينما سُجلت 30 حالة شفاء جديدة، بالإضافة إلى تسجيل 3 حالات وفيات.

حالات كورونا في حفر الباطن

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بحفر الباطن وتوابعها حتى هذا اليوم 1257 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 457 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 790 حالة، وبلغ عدد الوفيات 10 حالات.