تسجيل 369 حالة كورونا جديدة في عسير

2020-07-01

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أبها

بلغت حالات كورونا النشطة في عسير 4760 بينما بلغ عدد المتعافين 2766 والوفيات 15، فيما تصدرت خميس مشيط النسبة الأكبر من عدد الإصابات في المحافظات ومراكزها.

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توزيع حالات كورونا الجديدة في عسير

وأوضحت وزارة الصحة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة سجلت في محافظة خميس مشيط بواقع 132 إصابة، ومدينة أبها 78 إصابة، ومحافظة أحد رفيدة 39 إصابة، ومحافظة محايل عسير 29 إصابة، وتنومة 4 إصابات، وظهران الجنوب إصابة واحدة ومركز المضة 5 إصابات، وبيشة 33 إصابة والنماص 8 إصابات ورجال ألمع 8 إصابات وسراة عبيدة 11 إصابة، والمجاردة 14 إصابة ووادي بن هشبل 3 إصابات. كما تم تسجيل حالة واحدة في كل من بارق، وسبت العلايا، ومركز بللسمر والبرك، التي سجلت أول حالة منذ بداية الجائحة.

إجمالي حالات كورونا في السعودية

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (194,225) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (132,760) حالة وإجمالي الوفيات 1698 وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة إذا لم يكن هناك التزام بالتعليمات الصحية.