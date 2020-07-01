عطر محمد بن سلمان يثير ضجة بالسعودية وينفذ من المتاجر .. وسعره مفاجأة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 1 يوليو 2020 06:13 مساءً - تصدر عطر محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، اهتمام الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، بعدما وثقت صورة للأمير وبجانبه زجاجة عطر، وما إن تم تداولها حتى نفذت نوعية العطر من المتاجر خلال ساعات.

وقال سعوديون إنه تم شراء العطر بعد معرفتهم بنوعيته فور تداول الصورة، لتنفذ من المتاجر الإلكترونية والأسواق.

وعبوة العطر الظاهرة في صورة مكتب الأمير محمد بن سلمان كانت بحجم 100 مليجرام، والتي يبلغ سعرها في المتاجر العالمية قرابة 240 دولارًا ما يعادل سعرها 904 ريال سعودي، من ماركة لافرينشي من جيرلان، وهو من العطور الكلاسيكية المنعشة مع لمحات تابلية بصورة أنيقة، وهو مقارب لعطر ديور سوفاج، كما أظهرت الصورة عبوة مكملات غذائية ويرجح أنها “فيتامين دي”.

و تداول المغردون صورة لعطر كان على مكتبه وبحثوا عن اسمه وسعره ومتاجر بيعه لينفذ العطر بالكامل من المتاجر في أقل من يوم بعد عرض الصورة.

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وأكد المغردون أن الأمير محمد بن سلمان يختار كل ما هو أنيق وسلس، فالجمال في بساطة الشيء لا في تعقيده، مشيرين إلى أن العطر لم يكن معروفا لدى الكثيرين.

وأوضحوا أنه بمجرد انتشار صورة العطر مع ولي العهد السعودي في مكتبه بالصدفة فإن ذلك يعد بحد ذاته أغلى وأكبر حملة دعائية له، مستذكرين نوع حذاء الأمير محمد بن سلمان الذي ارتداه سابقًا وحظي بتفاعل واسع حتى نفذت جميع كميات نوع حذائه من المتاجر.

من جانبه قال المغرد الأكاديمي فهد البقمي إن العطر من فئة الحمضيات الكلاسيكية جداً وأقرب عطر له هو عطر ديور سوفاج 1966 المعروف جداً فيه لمحات منه وبنفس الخط تقريباً.

ونشر حساب “العطور” تغريدة أوضح فيها مواصفات العطر قائلاً: “سمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله، ذائقته كلاسيكيه بحته، عطر قيرلان (لي فرنشيه) الرجالي كلاسيكي، البيرقموت مع اللافيندر والعنبر مزيج مميز ولكن قد لا يناسب الكثيرين”.