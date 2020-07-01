محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج رسمياً التوقيع مع لاعب الوسط شايع شراحيلي لمدة موسمين دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة. ونشر حساب نادي الفيصلي الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صوراً لتوقيع اللاعب. وسبق للاعب صاحب الـ"30 عاماً" اللعب في صفوف النصر خلال الفترة من 2009 حتى 2018 وحقق خلالها لقب الدوري مرتين بالإضافة إلى كأس ولي العهد وفي مطلع عام 2018 انضم للقادسية. "شراحيلي" ينضم للفيصلي لموسمين.. دون الكشف عن القيمة المالية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-01 أعلنت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج رسمياً التوقيع مع لاعب الوسط شايع شراحيلي لمدة موسمين دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة. ونشر حساب نادي الفيصلي الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صوراً لتوقيع اللاعب. Advertisements وسبق للاعب صاحب الـ"30 عاماً" اللعب في صفوف النصر خلال الفترة من 2009 حتى 2018 وحقق خلالها لقب الدوري مرتين بالإضافة إلى كأس ولي العهد وفي مطلع عام 2018 انضم للقادسية. 01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 05:33 PM أعلنت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج رسمياً التوقيع مع لاعب الوسط شايع شراحيلي لمدة موسمين دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة. ونشر حساب نادي الفيصلي الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صوراً لتوقيع اللاعب. وسبق للاعب صاحب الـ"30 عاماً" اللعب في صفوف النصر خلال الفترة من 2009 حتى 2018 وحقق خلالها لقب الدوري مرتين بالإضافة إلى كأس ولي العهد وفي مطلع عام 2018 انضم للقادسية. ، "شراحيلي" ينضم للفيصلي لموسمين.. دون الكشف عن القيمة المالية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "شراحيلي" ينضم للفيصلي لموسمين.. دون الكشف عن القيمة المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.