محمد بن مسعود - الدمام - باكستان: 4133 إصابة جديدة و91 حالة وفاة إضافية بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-01 سجلت باكستان اليوم 4133 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 213469 حالة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه سُجلت 91 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 4395 حالة وفاة.

وأضاف أن 100802 حالة من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2741 حالة في وضع حرج. 01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 Advertisements 06:48 PM العدد الإجمالي للإصابات 213469 والضحايا 4395 حالة العدد الإجمالي للإصابات 213469 والضحايا 4395 حالة سجلت باكستان اليوم 4133 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 213469 حالة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه سُجلت 91 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 4395 حالة وفاة.

وأضاف أن 100802 حالة من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2741 حالة في وضع حرج. ، باكستان: 4133 إصابة جديدة و91 حالة وفاة إضافية بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باكستان: 4133 إصابة جديدة و91 حالة وفاة إضافية بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.