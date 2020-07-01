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نشرت قناة "الإخبارية" فيديو لعربة "الدهناء" السعودية، المطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة.
وأعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم الأربعاء، عن توقيع عقد تصنيع وتوطين عربات عسكرية مدرعة جديدة تحت اسم "الدهناء"، بين المديرية العامة لحرس الحدود، والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية.
وعملت الهيئة بالشراكة مع وزارة الداخلية على إرساء عقد صناعة العربات المدرعة على مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة التابع للمؤسسة، الذي سيعمل على توطين هذه الصناعة لصالح المديرية العامة لحرس الحدود وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.
عربة الدهناء
01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 06:26 PM
ضمن اتفاق بين حرس الحدود والمؤسسة العامة للصناعات العسكريةشاهد.. "الدهناء" عربة عسكرية بصناعة سعودية ومواصفات عالمية
نشرت قناة "الإخبارية" فيديو لعربة "الدهناء" السعودية، المطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة.
وأعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم الأربعاء، عن توقيع عقد تصنيع وتوطين عربات عسكرية مدرعة جديدة تحت اسم "الدهناء"، بين المديرية العامة لحرس الحدود، والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية.
وعملت الهيئة بالشراكة مع وزارة الداخلية على إرساء عقد صناعة العربات المدرعة على مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة التابع للمؤسسة، الذي سيعمل على توطين هذه الصناعة لصالح المديرية العامة لحرس الحدود وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.
، شاهد.. "الدهناء" عربة عسكرية بصناعة سعودية ومواصفات عالمية ،
المصدر : الخليج 365
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