أخبار السعودية اليوم.. حساب المواطن يعلن أهلية الدورة 32.. و10 بدائل لتوفير زيادة القيمة المضافة

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الأربعاء 1يوليو 2020م، أبرز الأخبار في المملكة، منها أن برنامج حساب المواطن يعلن صدور «نتائج الأهلية» للدورة الـ32 و48 ساعة للحصول على سجل الأسرة وتسجيل المواليد إلكترونيًا، و10 بدائل لتوفير زيادة القيمة المضافة.

المرور: إيقاف الخدمات بسبب المخالفات فوق الـ20 ألف ريال تحسمه المحكمة

قال المرور السعودي إن الفقرة «3» من المادة «75» بنظام المرور تنصّ على وجوب تنبيه المخالف بأيّ وسيلة إذا تراكمت عليه المخالفات وبلغت قيمتها ٢٠ ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغه دون سدادها يبلَّغ بوجوب السداد خلال ٣٠ يومًا، فإذا لم يسدِّدْ يُحال للمحكمة المُختصَّة؛ للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات.

5 خطوات لاستعلام المعلمين والمعلمات عن الحالة الوظيفية والراتب عبر نظام فارس

مع دخول لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، اليوم الأربعاء، حيّز التنفيذ؛ تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من المعلمين والمعلمات، استفسارات حول كيفية الاستعلام عن الحالة الوظيفية والراتب الجديد من خلال نظام فارس.

إحالة امرأتين و6 رجال وافدين إلى النيابة العامة بعد المشاجرة الجماعية بالباحة

أحالت شرطة منطقة الباحة 8 وافدين إلى النيابة العامة، إثر مشاجرة جماعية في مدينة الباحة، نتيجة خلافات سابقة بينهم.

بـ10 بدائل.. طرق توفير زيادة القيمة المضافة من بنود أخرى

نشرت مبادرة «الحصالة» الوقفية للوعي المالي «إنفوجرافًا»، اليوم الأربعاء، تضمَّن 10 بدائل يمكن للمواطن الاستفادة منها بالتزامن مع دخول قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية.

بالفيديو.. «البيشي» القيمة المضافة ستدفع فئة من المقيمين إلى الرحيل

قال الكاتب الاقتصادي محمد البيشي إن ضريبة القيمة المضافة، التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، ستُحقق فوائدة كثيرة للشعب السعودي.

بدء تنفيذ اتفاقية فتح النطاق العريض بين شركات الاتصالات

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأربعاء، دخول اتفاقية فتح النطاق العريض بين شركات الاتصالات الستة في المملكة حيز التنفيذ.

آلية الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقّي في حساب أبشر

أوضحت منصة أبشر طريقة الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقّي لدى المستفيدين، مشيرة إلى خطوات تقديم طلب استرجاع المبلغ.

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برنامج حساب المواطن يعلن صدور «نتائج الأهلية» للدورة الـ32

أعلن برنامج حساب المواطن صدورَ «نتائج الأهلية» للدورة 32 شهر يوليو 2020

وزارة العدل تُعلن مدة الحد الأقصى للفصل في القضايا التجارية

أعلنت وزارة العدل عن الحد الأقصى للفصل في القضية التجارية وفق اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.

«تنبيهات الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران والمدينة المنورة

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إلى نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

رسميًا.. السعودية ترفض المساس بالأمن المائي لمصر والسودان

شدد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، رافضًا «أي إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل»، وأكد المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي، عن بُعْد، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كل الأطراف».

الأحوال المدنية: 48 ساعة للحصول على سجل الأسرة وتسجيل المواليد إلكترونيًا

أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، محمد الجاسر، أن الأحوال المدنية تقدم إلكترونيًّا عبر منصة أبشر سجل الأسرة وتسجيل المواليد وإيصالها للمواطنين إلى المنازل، مشيرًا إلى أنه من بداية تقديم الطلب حتى استلامه لا تأخذ أكثر من 48 ساعة.

الجوازات: تجديد الإقامة يستلزم سداد استحقاقات التابعين والمرافقين

أكدت المديرية العامة للجوازات ضرورة سداد كامل الاستحقاق للتابعين والمرافقين لإتمام إجراء تجديد الإقامة.

«الفحص الدوري» تُعلن مواعيد العمل الجديدة في محطاتها بالمناطق

أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، مواعيد العمل الجديدة في محطات الفحص في مدن ومحافظات المملكة المختلفة، التي ستُطبَّق اعتبارًا من اليوم الأربعاء 1/7/2020.

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