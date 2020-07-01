سفير المملكة في لبنان يبحث مع نظيرته الأمريكية المستجدات السياسية

تناولا القضايا المشتركة

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد عبد الله بخاري، اليوم الأربعاء، بمقر إقامته في اليرزة، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا. وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية الراهنة، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. اقرأ أيضًا: «إغاثي الملك سلمان» يواصل توزيع 40 ألف رغيف خبز يوميًّا شمالي لبنان



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