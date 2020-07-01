إطلاق خدمة «طلب تقرير مقيم» لأصحاب المنشآت.. و«الجوازات»: 6 خطوات لاستخدامها

أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة «طلب تقرير مقيم» التي توفرها بوابة «مقيم» لخدمات الجوازات الإلكترونية.

وتُمكِّن هذه الخدمة أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العمالة لديها لتقديمه إلى الجهات الطالبة؛ حيث يحتوي التقرير على المعلومات الأساسية عن المقيم، ويعد مستندًا رسميًّا ومعتمدًا من المديرية العامة للجوازات دون الحاجة إلى توثيقه من قبل إداراتها.

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ويمكن لأي جهة التحقق من بيانات التقرير عن طريق قراءة الرمز الشريطي (باركود) أو عن طريق بوابة مقيم؛ علمًا بأن مدة صلاحية التقرير 7 أيام من تاريخ الإصدار.

وأوضحت الجوازات الخطوات التي تُمكِّن صاحب المنشأة من تنفيذ هذه الخدمة؛ وذلك من خلال دخول حساب المنشأة في (بوابة مقيم)، والذهاب إلى إدارة المقيمين واختيار البحث عن مقيم، ثم إدخال رقم هوية المقيم أو رقم الجواز، والضغط على عرض ملف المقيم، ثم اختيار خدمة (تقرير مقيم) من قائمة خدمات الجوازات لعرض معلومات التقرير ثم الضغط على الطباعة.

ودعت الجوازات كافة المنشآت إلى الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة «مقيم» بما يكفل سرعة الإنجاز وجودة الخدمة دون الحاجة إلى مراجعة إدارات الجوازات.