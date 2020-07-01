بالصور.. زراعة أول كبسولة لتنظيم ضربات قلب «مواطن ثمانيني» بالطائف

نجح الفريق الطبي بوحدة القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، في زرع جهاز منظم لضربات القلب بشكل دائم لمريض بالعقد الثمانين من عمره؛ كان يرقد بعناية القلب، بعملية نوعية تعد الثانية خلال أقل من أسبوعين.

وقدّم الفريق الطبي الرعاية الطبية والعلاجية للمريض بعد تركيب جهاز المنظم الذي تم اختباره بنجاح؛ حيث يهدف زرع الجهاز لاستبدال الخلايا المنظمة الطبيعية المتواجدة في قلب المريض، وهي عبارة عن خلايا متخصصة في توليد الشارة المنظمة لدقات القلب ونقلها؛ بسبب فقدان هذه الخلايا لأدائها أو نتيجة لخلل في أدائها.

وتقوم الخلايا المنظمة الطبيعية بعملها بإرسال إشارة كهربائية عبر الألياف العصبية، ما يؤدي إلى تقلص ألياف عضلة القلب، وهكذا يقوم القلب بوظيفته الحيوية وهي ضخ الدم عبر الجسم.

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ويتألف جهاز تنظيم ضربات القلب الاصطناعي من كبسولة صغيرة توجد بداخلها بطارية ومسرى كهربائي مرن «Electrode» تمر عبره الإشارات الكهربائية، التي ينتجها جهاز تمر عبره الإشارات الكهربائية، التي ينتجها الجهاز، لتصل لخلايا عضلة القلب.

وقد تم نقل المريض إلي عناية القلب لاستكمال الخطة العلاجية ومتابعة حالته بعد إجراء العملية التي قادها أطباء قسطرة القلب بالمستشفى وبمشاركة فريق من كوادر التمريض والفنيين.

وتشكل العمليات النوعية التي تُجرى بوحدة قسطرة القلب نقلة في الرعاية الطبية التخصصية على مستوى الخدمات الصحية بصحة الطائف، والتي بدأت بعملية زراعة صاعق كهربائي وزراعة منظم القلب الدائم والخطوات تجاه جراحة القلب المفتوح.

