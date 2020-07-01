الصحة تعلن خريطة الإصابات بفيروس كورونا في المملكة.. والرياض تتصدر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، خريطة الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، في المملكة والتي تصدرتها الرياض بتسجيل 401 حالة، وتلتها الدمام بتسجيل 383 حالة، وحلت بعدها الهفوف بـ229 حالة.

كما سجلت مكة المكرمة 198 حالة، والقطيف 173 حالة، والطائف 172 حالة، وجدة 172 حالة، والمبرز 160 حالة، والمدينة المنورة 154 حالة، وخميس مشيط 132 حالة، والخبر 122 حالة، وأبها 78 حالة، وبريدة 68 حالة، ونجران 64 حالة.

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وسجلت حائل 56 حالة، وحفر الباطن 50 حالة، وعنيزة 44 حالة، والظهران 43 حالة، وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 194225، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 132760، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1698 حالة، فيما تم تسجيل 49 حالة وفاة، و1994 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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