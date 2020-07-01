السعودية اليوم / تدخل طبي ناجح مع حالة مصاب في حادث مروري بشرورة



نجران 10 ذو القعدة 1441هـ الموافق 1 يوليو 2020 م واس

نجحت الكوادر الطبية بمستشفى شرورة العام في إجراء عملية دقيقة لمصاب في حادث مروري نتج عنه كسور في الحوض والفقرة العنقية السابعة وخلع في الفقرة العنقية الخامسة .

واوضحت صحة نجران أن علاج المصاب تم على مرحلتين حيث جرى في البداية سحب الرقبة من الرأس لمدة ثلاثة أيام وإرجاع الخلع إلى حالته الطبيعية وبعد ذلك أدخل المصاب إلى غرفة العمليات وأجريت له جراحة ناجحة بفضل الله تمكن من خلالها الكادر الطبي من إزالة الفقرة العنقية الخامسة والسابعة وتثبيت الفقرة الرابعة والسادسة والثامنة من الأمام . وبعد تلقيه الرعاية الصحية اللازمة لمدة أسبوع ، غادر المستشفى وبدون اعتلالات عصبية وهو بصحة جيدة ولله الحمد. ‏

//انتهى//

17:15ت م

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