

بيروت 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّه تم خلال الساعات ال 24 الماضية إجراء 3023 فحصا pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع حالات الشفاء الى 1223، واستقرار عدد الوفيات على 34.

// انتهى //

16:59ت م

0156



بيروت 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس " كورونا " المستجد، 9 من المُقيمين المخالطين لوافدين، وإصابة واحدة سجلت بين الوافدين من الخارج ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1788 حالة.وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّه تم خلال الساعات ال 24 الماضية إجراء 3023 فحصا pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع حالات الشفاء الى 1223، واستقرار عدد الوفيات على 34.// انتهى //16:59ت م0156

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لبنان تُسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.