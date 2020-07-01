السعودية اليوم / الحدائق والمتنزهات بمنطقة الجوف تستقبل زوارها بتطبيق الإجراءات الاحترازية



سكاكا 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

تستقبل الحدائق والمتنزهات بمنطقة الجوف زوارها بعد أن قامت الأمانة بتطهيرها وتعقيمها بكامل مرافقها للحد من انتشار فيروس كورورنا، حيث استخدمت قرابة 500 ألف لتر من المعقمات والمطهرات خلال عمليات التعقيم في مختلف المواقع، إضافة إلى صيانتها وتجميلها بعدد من المصابيح المضيئة التي تظفي عليها نوعا من الجمال الذي يلبي ذائقة زوارها.

وقامت عدسة "واس" بتوثيق تلك المشاهد التي يتمتع بها الزوار في حدائق ومتنزهات مدينة سكاكا الذين يرتادونها بشكل مستمر، حيث تحرص الأمانة على تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في جميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة والتأكيد على الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى

وتواصل الأمانة من خلال فرقها أعمال التعقيم يوميا ، داعية الجميع للتواصل معها في حال وجود مخالفات على الرقم 940 ، مهيبة بالجميع بالتعاون للمحافظة على الحدائق والمتنزهات التي أنشئت لهم .

// انتهى //

16:54ت م

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سكاكا 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واستستقبل الحدائق والمتنزهات بمنطقة الجوف زوارها بعد أن قامت الأمانة بتطهيرها وتعقيمها بكامل مرافقها للحد من انتشار فيروس كورورنا، حيث استخدمت قرابة 500 ألف لتر من المعقمات والمطهرات خلال عمليات التعقيم في مختلف المواقع، إضافة إلى صيانتها وتجميلها بعدد من المصابيح المضيئة التي تظفي عليها نوعا من الجمال الذي يلبي ذائقة زوارها.وقامت عدسة "واس" بتوثيق تلك المشاهد التي يتمتع بها الزوار في حدائق ومتنزهات مدينة سكاكا الذين يرتادونها بشكل مستمر، حيث تحرص الأمانة على تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في جميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة والتأكيد على الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وتواصل الأمانة من خلال فرقها أعمال التعقيم يوميا ، داعية الجميع للتواصل معها في حال وجود مخالفات على الرقم 940 ، مهيبة بالجميع بالتعاون للمحافظة على الحدائق والمتنزهات التي أنشئت لهم .// انتهى //16:54ت م0154

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