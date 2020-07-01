السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان يستقبل السفيرة الامريكية



بيروت 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد عبد الله بخاري اليوم في مقر اقامته في اليرزة سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروثي شيا.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية الراهنة، بالإضافة إلى قضايا ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

16:26ت م

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