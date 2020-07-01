شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: بدء عملية عسكرية ضد أهداف حوثية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت قوات التحالف باليمن عن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة لميليشيا الحوثي. وقال "التحالف" أن العملية العسكرية تهدف لتحييد وتدمير قدرات الحوثيين، وأشار إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا عن العملية العسكرية وتفاصيلها.

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