شكرا لقرائتكم خبر عن 239 جولة رقابية تسفر عن 51 مخالفة في بيشة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمحافظة بيشة 239 جولة رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، خلال الفترة من 1 شوال حتى 9 ذو القعدة 1441هـ. وذلك للوقوف على وفرة المنتجات، ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.

وشملت الجولات الرقابية: الهايبر ماركت والتموينات، وأسواق الجملة والتجزئة والكماليات، ومنافذ بيع الأجهزة والمواد الطبية، والصيدليات، ومنافذ بيع الحديد والاسمنت ومواد البناء، ومحطات الوقود، ووكالات السيارات واسفرت عن تحرير 51 غرامة فورية بحق المخالفين.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم على المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.