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79 إصابة جديدة بـ كورونا في جازان والإجمالي 2448
الحالات الجديدة رصدت في 11 مدينة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
ارتفعت حصيلة كورونا في جازان اليوم 79 حالة بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق المملكة.
توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان
وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 11 مدينة، حيث سجلت جازان 8 إصابات، وأبو عريش 30 إصابة، وصبيا 12 إصابة، وبيش 8 إصابات، وصامطة 5 إصابات، والدرب 4 إصابات، وأحد المسارحة 4 إصابات، والعيدابي 3 إصابات، والطوال إصابتين، والحرث إصابتين، والعارضة إصابة واحدة، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 13 حالة شفاء، وحالتي وفاة في جازان والدائر.
إجمالي حالات كورونا في جازان
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 2448 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 1813 حالة، وبلغ عدد الوفيات 30 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 605 حالات.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 3402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 194225 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 132760 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1698 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 59767 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2272 حالة.
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