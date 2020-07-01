، فريق طبي بالجوف ينقذ ثلاثينية تعرضت لحادث مروري ،

محمد بن مسعود - الدمام - من خلال إجراء تدخل جراحي عقب إصابتها بكسور وتهتك

تمكن فريق طبي في قسم جراحة العظام بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، من إنقاذ حياة أم بعد تعرضها لحادث مروري برفقة طفلها ووالده.

وكانت الأم البالغة من العمر 36 عاماً، قد وصلت لطوارئ المستشفى عن طريق الهلال الأحمر تعاني من جروح وكسور متعددة، إثر تعرضها لحادث سير، وعلى الفور قدمت لها الإسعافات الأولية وخضعت لفحوص سريعة لتقييم حالتها.

وبينت إجراءات الفحوص الطبية تعرض الأم لإصابة في الفخذ الأيمن وكسور في منطقة الحوض وتهتك شديد بعضلة الساق اليمنى، مع وجود صدمة دموية شديدة لديها إثر نزيف، مما تطلب تدخلاً عاجلاً من الفريق الطبي لنقل الدم للحفاظ على حياتها، كما أصيبت الأم بالعديد من الكسور الصعبة وفي أماكن متفرقة من الجسد "كسر بعظمة الفخذ، كسر بعظمة القصبه وعظمة الشذية، كسر في مفصل الكاحل الأيمن، كسر في مفصل الرسغ الأيمن".

وأجرى الفريق الطبي عملية جراحية ناجحة استغرقت 10 ساعات على مرحلتين، كما أصبحت حالة الأب والطفل مستقرة، وخرج الجميع من المستشفى بصحة وعافية.