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أظهر إحصاء لـ"رويترز"، اليوم (الأربعاء)، أن ولاية كاليفورنيا الأمريكية سجلت أمس 8441 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، الناجم عن فيروس كورونا، في أعلى زيادة يومية للحالات منذ بدء تفشي الجائحة.
وتعدّ كاليفورنيا وتكساس وأريزونا البؤر الأمريكية الجديدة للجائحة.
وشهدت الولايات المتحدة ككل، أكبر زيادة في يوم واحد في عدد الإصابات الجديدة الاثنين بتسجيل أكثر من 47000 حالة.فيروس كورونا الجديد
"رويترز": كاليفورنيا تسجّل أعلى زيادة يومية للإصابات بـ"كورونا" منذ تفشّيهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-01
أظهر إحصاء لـ"رويترز"، اليوم (الأربعاء)، أن ولاية كاليفورنيا الأمريكية سجلت أمس 8441 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، الناجم عن فيروس كورونا، في أعلى زيادة يومية للحالات منذ بدء تفشي الجائحة.
وتعدّ كاليفورنيا وتكساس وأريزونا البؤر الأمريكية الجديدة للجائحة.
وشهدت الولايات المتحدة ككل، أكبر زيادة في يوم واحد في عدد الإصابات الجديدة الاثنين بتسجيل أكثر من 47000 حالة.
01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
04:29 PM
تشكل مع تكساس وأريزونا البؤر الأمريكية الجديدة للوباء
أظهر إحصاء لـ"رويترز"، اليوم (الأربعاء)، أن ولاية كاليفورنيا الأمريكية سجلت أمس 8441 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، الناجم عن فيروس كورونا، في أعلى زيادة يومية للحالات منذ بدء تفشي الجائحة.
وتعدّ كاليفورنيا وتكساس وأريزونا البؤر الأمريكية الجديدة للجائحة.
وشهدت الولايات المتحدة ككل، أكبر زيادة في يوم واحد في عدد الإصابات الجديدة الاثنين بتسجيل أكثر من 47000 حالة.
، "رويترز": كاليفورنيا تسجّل أعلى زيادة يومية للإصابات بـ"كورونا" منذ تفشّيه ،
المصدر : الخليج 365
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