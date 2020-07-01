شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاب عربي يتزوج (55) فتاة في يوم واحد (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاربعاء ، ٠١ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٣٢ مساءً (خاص / أخبار الخليج 365 )

تزوج شاب عربي 55 فتاة في يوم واحد، في بلد أفريقي.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

شاهد.. صورة نادرة للرئيس «صالح» داخل «مقهاية» وسط صنعاء وهو حافي القدمين

الرئيس «هادي» يقوم بأول تحرك دولي رداً على اقتحام القوات الإماراتية ميناء المكلا ونهبها (280) مليار ريال

الإمارات تقدم عرضاً مغرياً للصومال لمنازعة اليمن سيادتها على سقطرى .. شاهد ردة فعل مقديشو

شاهد.. صورة نادرة للرئيس اليمني الأسبق تجمعه مع إبنته الكبيرة وهي كاشفة لوجهها وشعر رأسها

الإمارات تدشن أولى المعارك المسلحة لإسقاط تعز عبر «طارق صالح» وألوية العمالقة تتدخل

شاهد .. أكبر بيت على مستوى اليمن يجري الماء من تحته ويتسع لـ 25 ألف شخصاً (صور)

المذيعة «غادة عويس» تصف ضيفها اليمني بـ «الشوارعي» وتطلب منه هذا الأمر على الهواء مباشرة

ورد الآن : تسريبات من «الرياض» يكشف عنها قيادي بارز في المقاومة الجنوبية (التفاصيل)

شاهد.. فتاة إمارتية تبكي وتصرخ بألم شديد : أريد زوج .. أريد اخلف عيال .. وناشطون يمنيون يبدون تعاطفهم معها (فيديو)

Advertisements

الرئيس هادي يطيح بمدير أمن عدن

شاهد.. صور الميسري ترفع في شوارع امريكا (فيديو + صور)

عاجل : الرئيس «هادي» يغيب عن اجتماع مستشاريه والبركاني في «الرياض»

مسؤول سعودي : الرياض تضع اللمسات الأخيرة لتقسيم اليمن وهذا مصير حكومة هادي .. ومصادر تكشف الهدف الحقيقي لتنفيذ الخطوات السياسية من إتفاق الرياض قبل العسكرية

«هاني بن بريك» يحذف تغريدة له على «تويتر» بعد لحظات من قيام أمير سعودي بإعادة تغريدها (السبب)

عاجل: مصدر يكشف حقيقة إخراج "جميل عزالدين" من السعودية وقناة اليمن

وقال الشاب المغربي انه ذهب إلى غينيا لإنجاز مهمة بحثية ، فتفاجئ بزعيم إحدى القبائل يعرض عليه الزواج من 55 فتاة مقابل أن يسمح له بإنجاز مهمته.

وأضاف في مقطع الفيديو الذي اطلع عليه " أخبار الخليج 365 " اليوم، بأنه رفض عرض زعيم القبيلة ، إلا أن الأخير وجه سلاح رشاش إليه وهدده بالقتل أن لم يقبل العرض.

وأوضح بأنه وتحت التهديد بالقتل وافق على ذلك . لافتا إلى أن الهدف من الزواج تحسين النسل وفقاً لما أكد له زعيم القبيلة .





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام